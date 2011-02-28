Литвин вынес сор из избы: главы комитетов мохлюют

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призывает всех руководителей фракций обеспечить явку народных депутатов на пленарные заседания парламента, чтобы не возникали скандалы по этому поводу.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании Согласительного совета председателей фракций и руководителей комитетов парламента В.ЛИТВИН, обращаясь к руководителям фракций, привлек их внимание к явке народных депутатов на пленарные заседания.

Он сказал: «Восемь дней в месяц все депутаты независимо от их статуса и независимо от того, где они работают, в каких заграничных округах, они могут и должны быть в сессионном зале». «Дальше мы эти скандалы выдерживать не можем», - отметил В.ЛИТВИН.

Также он обратил внимание председателей комитетов и руководителя аппарата ВР на существование распоряжения, в соответствии с которым, если депутат не зарегистрировался в письменном виде возле столов регистрации, то заработная плата ему не насчитывается в дни пленарных заседаний. При этом В.ЛИТВИН отметил, что возникают противоречия, когда председатели комитетов «исправно ставят «восьмерки» даже тогда, когда не проходит заседание комитета».

«Поэтому давайте, уважаемые коллеги, эту благотворительность за счет государственного бюджета прекратим и давайте найдем общую позицию, чтобы хоть каким-то образом мы могли реагировать на то, что происходит, но эти безобразия мы должны прекратить и не показывать пальцем друг на друга – оппозиция на большинство, а большинство на оппозицию», - призвал В.ЛИТВИН.

По его словам, здесь все «действуют одинаково», и особенно это заметно тогда, когда проходит голосование за назначение судей на должности бессрочно.

Как заявил председатель ВР, необходимо считаться с критикой, «которая уже вышла за пределы Украины». При этом он отметил: «О деталях этой критики мы поговорим с председателями фракций».