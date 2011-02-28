Довгий сознался, что между Киевсоветом и КГГА есть напряженность

Между Киевским городским советом и городской администрацией нет конфликта, однако есть напряженность в работе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, об этом 27 февраля секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ сказал в интервью «5-у каналу».

«Конфликта нет. Напряженность в работе есть. Но это напряженность - это как раз свидетельство того, что идет оживленная дискуссия. А когда идет нормальная живая дискуссия, мы будем получать нормальные и более качественные проекты решений», - сказал О.ДОВГИЙ и отметил, что это нормальный рабочий процесс. «Я считаю, что истина всегда находится в результате, возможно, и острой, но профессиональной дискуссии», - сказал он.

«А вообще я не делю совет или администрацию - мы одно цело. И нашей целью является решение тех вопросов, которые перед нами ставит сегодняшний день, киевляне, Президент Украины», - сказал он.

Секретарь Киевсовета отметил, что после ликвидации районных советов столичные депутаты остаются единственным источником власти, которые представляют общину города. «Депутаты, которые избираются, вместе с представителями исполнительной власти, которые назначаются, должны совместно работать, корректировать свое виденье работы, механизмов, подходов к решению тех или других вопросов», - сказал он.

Также О.ДОВГИЙ отметил, что многие депутаты городского совета работают уже не один созыв, поэтому их опыт следует учитывать при принятии важных городских программ. «Они знают проблемы на местах, и они часто ближе к людям, чем чиновники, которые большую часть могут проводить в тех или других кабинетах», - сказал он.