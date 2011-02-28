Арьев: наверное, Луценко не надо было бы идти в МВД

Депутаты от группы "Народная самооборона" пытаются защитить бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил депутат от НУНС Владимир Арьев.

"Мы вместе постоянно консультируемся, действуем совместно. Сейчас фактически мы занимаемся тем, что защищаем Юрия Луценко, и стараемся сделать все, чтобы эта несправедливость по отношению к нему, когда его арестовали, все же была, назовем так, исправлена", - сказал он.

"Хотя на сегодняшний день мы четко осознаем, что это политические репрессии и ни о какой борьбе с коррупцией, как заявляет нынешняя власть, здесь не идет речь", - отметил Арьев.

По его словам, сейчас группы "Народная самооборона" фактически не существует, и "об этом заявлял еще сам Юрий Луценко летом или осенью прошлого года".

"Но есть группа депутатов, которые, собственно, из старой "Самообороны" остались при своих взглядах: Владимир Арьев, Олесь Доний, Тарас Стецькив, Юрий Стець, Юрий Гримчак, надеюсь, Геннадий Москаль", - сказал депутат.

По словам Арьева, Москаль от "Народной самообороны" "еще не открестился". "Но, скажем так, я не вижу тесного сотрудничества сейчас вместе с нами", - добавил он.

Также, комментируя распад "Народной самообороны", депутат отметил: "Сама проблема началась не в 2010 году, не с приходом к власти Януковича".

"Она началась значительно раньше, потому что, наверное, если бы сохранять парламентскую группу "Народной самообороны", если цель такую ставить, то, наверное, Юрию Витальевичу Луценко не нужно было бы идти в МВД, второй раз занимать должность министра", - цитирует Украинская правда.

"Мы, кстати, очень много дискутировали, в том числе и вместе с ним, спорили, правильно ли он будет делать, потом - правильно ли он сделал? Уже когда сделано, то было сделано. Но действительно отсутствие Луценко в парламенте сыграло свою роль", - считает он.