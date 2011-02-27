В Одессе открыта выставка о движении сопротивления в Украине и Литве

В Одессе местные активисты Всеукраинского общества политических узников и репрессированных, общества «Просвита» и ВО «Свобода» организовали выставку "Антисоветское движение сопротивления в Украине и Литве в 1917-1962 годах», в церемонии открытия которой приняли участие бывший воин УПА Роман ЛЕСИВ и депутат сейма Литовской Республики, член комитета по иностранным делам Эгидиюс ВАРЕЙКИС.

Как передает корреспондент УНИАН, экспонатами выставки стали карты периода освободительной войны, памятные вещи воинов, уникальные исторические материалы, которые свидетельствуют о героической борьбе народов Украины и Литвы за национальное освобождение.

Как отметил Э.ВАРЕЙКИС, он считает честью присутствовать на открытии выставки, “организаторы которой стремятся сохранить память о предшественниках, боровшихся за нашу свободу”.

“Благодаря их подвижничеству у нас есть прекрасная возможность присутствовать здесь. И мы гордимся, что наши повстанцы "лесные братья" официально признаны государством национальными героями”, - отметил литовский депутат.