Мэр Одессы таки проговорился о своей зарплате

Городской председатель Одессы Алексей КОСТУСЕВ опроверг информацию о том, что поднимал вопрос перед горсоветом о повышении себе заработной платы, причем о 2-кратном повышении ее размера по сравнению с получаемой ранее своим предшественником Эдуардом ГУРВИЦЕМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно в субботу.

«Решение, на которое ссылаются «разоблачители», - обычный документ, который появляется в начале каденции каждого мэра. Размеры зарплаты мэра утверждаются на сессии горсовета. В декабре я перестал исполнять обязанности главы АМКУ и начал получать зарплату как мэр Одессы. Зарплата с надбавками, перечисленными в документе, начисляется мне в соответствии с постановлением Кабмина №268 от 2008 года», - обнародовал А.КОСТУСЕВ закрытую прежде информацию, с учетом предложения Президента Виктора ЯНУКОВИЧА опубликовать эти сведения.

При этом мэр Одессы разъяснил, почему секретарь горсовета Олег БРЫНДАК вышел на сессию горсовета с инициативой увеличения его мэрской зарплаты более чем в полтора раза: «Я буду получать около 8 тыс. гривен, что на 3 тысячи больше, чем получал ГУРВИЦ. Такая разница из-за того, что у меня 1 ранг госслужащего, больше выслуги лет, есть научная степень доктора наук и почетное звание заслуженного экономиста Украины».

Между тем, в ходе последней сессии Одесского горсовета мэр Одессы утверждал, отвечая журналистам на вопрос о зарплате, что не знает, в каком размере заработную плату ему утвердили депутаты горсовета. «Никто не знает, какая у меня зарплата, и я не знаю. Я зарплату еще ни разу не получал из-за того, что меня долго не увольняли из Антимонопольного комитета. Потому являюсь мэром Одессы на общественных началах», - заявил А.КОСТУСЕВ.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает поинтересоваться у мэра Одессы, действительно ли он поднимал вопрос перед городским советом о повышении себе зарплаты.

«КОСТУСЕВ - зрелый политик, и он не бедный человек. Я поинтересуюсь, как только закончится эта программа. Если это правда, я попрошу, чтобы он публично дал на этот вопрос ответ», - отметил В.ЯНУКОВИЧ в прямом эфире, отвечая на вопросы граждан Украины в рамках проекта «Разговор со страной».