Тимошенко показала «побег за границу» для СБУ (фото)
В сопровождении своей собаки
Лидер партии "Батькивщиа" Юлия ТИМОШЕНКО возобновила свои утренние занятия бегом.
Это следует из фотографий, размещенных на персональном блоге Ю.ТИМОШЕНКО под названием "Побег за границу (для СБУ)".
Ю.ТИМОШЕНКО бегает в сопровождении своей собаки по кличке Босс. "Босс - это не начальник. СБУ стоять смирно, я просто бегаю, а не убегаю из Украины за границу", - написала она на своей странице в социальной сети Twitter.
Как сообщал УНИАН, Юлия ТИМОШЕНКО во время своего премьерства в 2009 году прекратила занятие бегом. "Кризис первое, что уничтожил — это возможность премьер-министра бегать по утрам. А, во-вторых, я очень мало времени уделяю всем деталям утром, кроме того, чтобы премьер вышел более-менее в порядке", - утверждала Ю.Тимошенко в декабре 2009 года.
До работы в правительстве Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, что каждое утро бегает 12 км.