Киселев пугает общенациональной стачкой

Первый заместитель председателя фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ не исключает общенациональной стачки, если внеочередные парламентские выборы пройдут без согласия между всеми политическими силами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Верховной Рады.

В частности, по словам В.КИСЕЛЕВА, «если будут продолжать творить беззаконие и пройдут выборы, не достигнув согласия между всеми политическими силами, в том числе и с теми, которые сегодня не прошли в парламент, то, по моему мнению, нам не избежать, к сожалению, общенациональной стачки».

Депутат подчеркнул, что нужно наработанные предложения рабочей группой оформить надлежащим образом, внести в зал ВР, учесть все поправки и «без истерики» принять их.

Как отметил В.КИСЕЛЕВ, «вчерашняя истерика Ю.ТИМОШЕНКО на канале УТ-1 и требование проводить выборы немедленно объясняется очень просто - они понимают, что если будет создан реестр избирателей, то даже, используя президентский админресурс вертикали исполнительной власти и судей административных судов, которых в последнее время Президент назначает сотнями, оппозиция выборы не выиграет».

Он подчеркнул, что представители коалиции во время досрочных парламентских выборов окружные и участковые избирательные комиссии, в частности в Западной Украине, «укомплектуют нашими соратниками с юга и с восточных областей, которые не позволят проголосовать за тех, кто на заработках за границей». В.КИСЕЛЕВ считает, что таких людей сегодня «от 5 до 7 миллионов». «Если оппозиция будет нагло нарушать закон, то наши представители в избирательных комиссиях не будут подписывать итоговые протоколы голосования», - сказал В.КИСЕЛЕВ.

Он подчеркнул, что нужно принять норму о том, что выборы состоялись, если в них приняло участие не менее 50% избирателей. По его словам, недопустимо, чтобы «5-10% решали судьбу Украины».