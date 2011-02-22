В Нашей Украине считают, что власть не туда вкладывает деньги

Заместитель председателя политсовета партии «Наша Украина», народный депутат Виктор МАТЧУК считает, что прыжок цен - это прямой результат деятельности правительства Николая АЗАРОВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, В.МАТЧУК заявил: «Прыжок отечественных цен на продовольствие - это результат неэффективной политики правительства в сфере поддержки производителей сельскохозяйственной продукции и неспособности эффективно работать в условиях рынка».

По его словам, правительство прибегает к ручному регулированию цен вместо того, чтобы создать экономические предпосылки для их стабилизации, а это может привести лишь к исчезновению с прилавков социально важных продуктов или замене их низкокачественными импортными товарами. «Дефицит гречки был абсолютно прогнозируемым из-за значительно меньшего объема урожая, чем спрос на рынке. Но власть своевременно не предприняла адекватных шагов для предупреждения ценового шока. Попытки административными методами не допустить подорожания гречки привели к тому, что гречкой стали торговать полулегально, а некоторые производители вообще прекратили ее реализацию», - отметил В.МАТЧУК.

По его убеждению, вместо того, чтобы обвинять продавцов в сговоре, власть должна была действовать на опережение, потому что в результате пострадали прежде всего обыкновенные потребители, которые вынуждены покупать гречку по высоким ценам.

«Сегодня власть вкладывает сумасшедшие средства в аморфные инфраструктурные проекты, где возможно осуществлять многомиллионные хищения государственных средств, однако не оказывает поддержки отраслям, которые обеспечивают страну продуктами массового потребления», - констатировал представитель «Нашей Украины».

Кроме того, народный депутат считает, что росту цен также способствовали и репрессивные нормы нового Налогового кодекса. В условиях, когда предприниматели ожидают усиления давления контролирующих органов, и, соответственно, рост коррупционных расходов, повышение цен – это самый простой механизм сохранить хоть какую-то рентабельность своего бизнеса, объяснил он.

«Кроме того, власть сама провоцирует ценовые шоки, когда делает громкие заявления о запланированном повышении социальных выплат. Цены растут в ожидании увеличения покупательной способности граждан, а реальная покупательная способность почти не повышается», - заявил В.МАТЧУК.

«Правительственные меры свидетельствуют, что власть не знает, как укротить рост цен. А инфляция бьет прежде всего по кошелькам наиболее незащищенных групп населения, доля расходов на продовольственные товары у которых на порядок выше, чем у зажиточных граждан», - подчеркнул он.