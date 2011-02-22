Кравчук: новую Конституцию будет принимать следующий парламент

Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК считает, что проект новой редакции Основного Закона будут рассматривать и принимать народные депутаты нового, седьмого созыва, избранные на очередных парламентских выборах в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КРАВЧУК заявил на заседании научно-экспертной группы по подготовке Конституционной Ассамблеи, которое состоялось вчера в Киеве.

Очерчивая общие основы проведения конституционной реформы в Украине, он отметил, что образованная в ближайшей перспективе Конституционная Ассамблея должна стать консультативно-совещательным органом при Президенте Украины.

По словам Л.КРАВЧУКА, работа по созданию Конституционной Ассамблеи, а затем ее деятельность – это достаточно масштабный и содержательный процесс, который включает подготовку и обсуждение конституционных изменений. Как результат, Конституционная Ассамблея должна проработать проект новой редакции Основного Закона, который после широкого обсуждения в обществе должен быть представлен на рассмотрение Верховной Рады как президентский.

«Я наберусь смелости, и скажу, что рассматривать этот проект будет новая Верховная Рада. Ну, посмотрим… Но, скорее, та Верховная Рада, которая будет избрана в 2012 году», - заметил Л.КРАВЧУК.

Говоря о персоне, которая может возглавить образованную в перспективе указом Президента Конституционную Ассамблею, Л.КРАВЧУК заметил, что это должен быть авторитетный общественно-политический деятель, но не политик, который занимает официальную должность в органах государственной власти.

При этом первый Президент Украины выразил предостережение, чтобы Конституционная Ассамблея не стала площадкой для острых политических противоречий.