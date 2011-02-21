Горбачев: все-таки мы – росы и малороссы – один народ фактически

Экс-Президент СССР Михаил ГОРБАЧЕВ считает, что у Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА «проскакивают» антироссийские высказывания.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом М.ГОРБАЧЕВ сказал сегодня на пресс-конференции в Москве, оценивая политическую элиту Украины.

«У ЯНУКОВИЧА проскакивают антироссийские суждения и высказывания. Вы даже не обращаете на это внимания, да? Какая мелочь. Нет, мы обращаем, мы чувствительны», - сказал М.ГОРБАЧЕВ, не уточнив, какие именно высказывания имеет в виду.

В то же время, он считает, что украинцы являются приверженцами демократии. «Все-таки у украинцев демократическое дело иногда доходит до драки, но они, тем не менее, привержены демократии. И я бы желал, чтобы так оно и оставалось и дальше», - сказал он.

По словам М.ГОРБАЧЕВА, он не видит проблемы в активных политических процессах, проходящих в Украине. «Там, у вас есть перипетии, но это, во-первых, говорит о том, что у вас массив кадров есть резервных. Ну и выбирайте», - сказал он.

Кроме того, М.ГОРБАЧЕВ отметил сильную взаимосвязь между Украиной и Россией. «У нас же сколько таких семей, как моя семья, например. Раиса (была) украинка, ее мать и отец – были украинцами. Все-таки мы – росы и малороссы – это один народ фактически», - сказал он.

«Но сейчас вышли на то, что хочется украинцам иметь свое государство. Я за то, чтобы не трогали их государство, чтоб они чувствовали, что они, наконец, добились», - добавил он.

Вместе с тем М.ГОРБАЧЕВ считает, что Украина и Россия будут сближаться по линии Единого экономического пространства. «Это же всем выгодно, и, прежде всего украинцам, если говорить откровенно. А раз украинцам выгодно, то и нам должно быть выгодно. 70 документов уже было подготовлено, еще при втором Президенте (Украины – УНИАН). Что такое Единое экономическое пространство четырех, то есть три славянских страны и Казахстан? Это 80% потенциала СССР. Сейчас так важно иметь этот вес. Или вы собираетесь воевать? Нет», - сказал М.ГОРБАЧЕВ.

«Я думаю, не найдется таких подонков ни среди украинцев, ни среди русских, которые будут натравливать друг на друга, чтоб воевать. Если что, тогда надо на лед зимой - кулаками пусть подерутся. Но это абсурд. Мы должны идти путем сближения и сотрудничества», - убежден он.