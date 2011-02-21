Герман: Тимошенко никогда не говорила со своими родными на украинском

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН утверждает, что лидер партии “Батьківщина” Юлия ТИМОШЕНКО никогда не разговаривала со своими родными на украинском языке.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии А.ГЕРМАН.

«Мне иногда кажется, что эта женщина сама верит в то, что она говорит. Действительно, ведь это так пылко, так убедительно звучит, что если бы я лично не слышала, на каком языке она разговаривает со своими родными, и детьми в том числе, то аплодировала ее горячим призывам «учить родному языку детей и общаться с ними на украинском», - отметила А.ГЕРМАН.

Она утверждает, что Ю.ТИМОШЕНКО никогда не разговаривала со своими родными на украинском языке. «Кто знает, может, теперь начнет – Бог в помощь ей. Мы все за то, чтобы вчерашние русскоязычные чиновники от власти и от оппозиции становились сторонниками украинского языка. И по мере того, как развивается наше государство, как оно становится сильнее, украиноязычных тоже становится больше – украинский изучают», - сказала А.ГЕРМАН.

«И мы, те, что язык украинский с молоком матери принимали, пытаемся не замечать временами очень смешные ошибки, которые делают новые украинцы, в том числе и Юлия ТИМОШЕНКО. Ее знаменитое «все пропало!» - яркий пример суржика. Она произносит: «любоф, кроф, галасувати, кааліція…» Но это все мелочи. Этому надо по-доброму улыбаться. И радоваться, что они, по крайней мере, хотят учиться украинскому», - добавила она.

По мнению А.ГЕРМАН, «надо быть снисходительными и тогда, когда люди, открывшие для себя Украину где-то в средине девяностых, пробуют нас учить любить родную землю. В этом тоже ничего плохого нет. Они неофиты – а неофиты всегда категоричны и им всегда кажется, что преданнее, чем они, нет».

«Я с радостью сегодня читала пламенную речь Юлии Владимировны на тему языка. Она себе и на этом сделала тему для пиара и тему для того, чтобы наброситься на Президента ЯНУКОВИЧА. Юлия Владимировна как правдивая неофитка монополизировала любовь к Украине и украинскому языку. Безусловно, эта любовь ослепила ей глаза, и она не видит и не слышит, что ЯНУКОВИЧ прекрасно разговаривает на украинском языке. Более того – он думает на украинском. И это по-настоящему важно.

Но кто бы в той любви к языку и к Украине соревновался с Юлией ТИМОШЕНКО? Я тоже не смею. И скромно молчу. Нас просто учили, что бить себя в грудь – это плохой тон», - сказала А.ГЕРМАН.