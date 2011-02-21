Как украинцы оценивают Януковича (опрос)

51,8% украинцев считают, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ либо “последовательно выполняет свои обещания”, либо “пытается по мере возможности их выполнять”.

Об этом идет речь в переданных УНИАН результатах социологического исследования, проведенного Центром социальных исследований “София”.

Больше всего одобряют деятельность Президента жители Донбасса и Крыма. Среди представителей данного макрорегиона об этом заявили 67,9%.

Для жителей Юго-Востока этот показатель составляет 57,7%, для жителей центральных областей - 46,8% ("УДК" - 21,5%), для представителей Запада страны – 28,4% ("УДК" - 20,2%).

Главными достижениями первого года президентства В.ЯНУКОВИЧА стали, по мнению респондентов (от 20% и больше общего количества опрошенных), взвешенная внешняя политика, развитие международного сотрудничества, начало административной реформы и сокращение расходов на систему государственного управления, реформы в сфере образования, взвешенная языковая политика, борьба с коррупцией, расследование злоупотреблений бывших высокопоставленных чиновников.

Больше половины (51,9%) опрошенных считают, что результатом внешней политики Президента стало укрепление сотрудничества с государствами-партнерами Украины.

Опрос проводился с 29 января по 3 февраля 2011 во всех регионах Украины (в целом в 125 населенных пунктах). Всего было опрошено 2025 респондентов в возрасте старше 18 лет.