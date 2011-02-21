Янукович и Кравчук обменялись глубокими реверансами

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что работу по подготовке проекта новой редакции Основного Закона должен возглавить первый глава государства Леонид КРАВЧУК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на заседании научно-экспертной группы по подготовке Конституционной Ассамблеи, которая проходит сегодня в Киеве.

Открывая заседание, В.ЯНУКОВИЧ поблагодарил присутствующего на мероприятии Л.КРАВЧУКА за предоставленные предложения и предложенную инициативу создать в Украине Конституционную Ассамблею, в рамках деятельности которой будут отрабатываться дальнейшие шаги по проведению конституционной реформы, в частности по подготовке новой редакции Основного Закона.

«Он (Л.КРАВЧУК – УНИАН) мне “підступно” рассказал, как это можно организовать. Поэтому я принял решение поддержать эту инициативу. Откровенно скажу: во-первых, мне это приятно. И, во-вторых, я хотел бы, Леонид Макарович, действительно сказать, что тот опыт, который у вас есть, в частности приобретен в должности Президента Украины, и ваша активная политическая позиция - все эти годы - они, безусловно, дают все основания Вам возглавить эту работу», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Леонид КРАВЧУК же считает, что действующий глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ является первым украинским лидером, который осмелился проводить реформы.

«И я не говорил никогда в присутствии Вас, Виктор Федорович, что вы первый Президент, который осмелился проводить реформы. Здесь мы должны быть искренними: никто пока за это дело не брался серьезно. Все говорили много, и все знали, что самое главное – второй срок», - сказал Л.КРАВЧУК.

Он также подчеркнул, что в контексте этого конституционная реформа будет способствовать реализации всех остальных государственных реформ.