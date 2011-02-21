Тимошенко: Янукович берет в заложники родственников оппозиционеров

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО обвиняет Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, СБУ и Генеральную прокуратуру в давлении на родственников оппозиционных политиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня перед очередным допросом у ГПУ.

«Сегодня В.ЯНУКОВИЧ решил брать в качестве заложников родственников оппозиционных политиков, потому что часть оппозиционных политиков уже в тюрьме пересажали. Это настоящий террор, и выкуп, который требует В.ЯНУКОВИЧ за жизнь и свободу близких людей оппозиционных политиков, – это отказ от оппозиционной деятельности», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В частности, лидер партии «Батьківщина» отметила, что следователь СБУ “преследует” жену народного депутата Руслана ЛУКЬЯНЧУКА, кроме того, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, на допрос в Генпрокуратуру вызывают родственницу бывшего первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА, арестован родственник народного депутата Андрея КОЖЕМЯКИНА, также оказывается давление на 77-летнюю мать экс-председателя Государственного казначейства Татьяны СЛЮЗ и тому подобное.

«На родственников давят только потому, что хотят влиять на политиков, хотят каким-то образом влиять на нашу оппозиционную деятельность», - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.