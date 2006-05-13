НСНУ, БЮТ, блоки Лазаренко и Витренко создали коалицию
В Днепропетровском облсовете две равных мегафракции
Сегодня на совместной встрече 49 новоизбранных депутатов Днепропетровского областного совета от политической партии „Народный Союз Наша Украина”, Блока Лазаренко, Блока Юлии Тимошенко, Блока Наталии Витренко „Народная оппозиция” договорились о создании в облсовете демократической коалиции.
Об этом говорится в официальном заявлении депутатов, переданном корреспонденту УНИАН.
“Участники встречи выразили единогласную поддержку курса Президента Украины и социально-экономического развития Днепропетровской области, что стало возможным благодаря эффективному сотрудничеству органов исполнительной власти и местного самоуправления региона и, в первую очередь, председателя облгосадминистрации Надежды ДЕЕВОЙ и председателя областного совета Николая ШВЕЦА”, - отмечается в документе.
Депутаты демократической коалиции намерены выдвинуть кандидатуру Н.ШВЕЦА на должность председателя Днепропетровского областного совета.
Как сообщал УНИАН, 11 мая о создании коалиции в Днепропетровском облсовете и поддержке на должность председателя облсовета члена Партии регионов Олега ЦАРЕВА заявил 51 депутат от Партии регионов, Компартии Украины и Народного блока Литвина.
Учредительная сессия Днепропетровского облсовета нового созыва запланирована на 17 мая. В Днепропетровский облсовет избраны сто депутатов от семи политических сил.