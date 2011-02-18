МВД: Тимошенко не просила милицию защитить офис БЮТ

Ни лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, ни кто-то другой из этой политической силы не обращались в милицию с просьбой о защите в связи нападением на партийный офис в Киеве, сообщил министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев.

"Вы прекрасно понимаете, что любой владелец офиса при нападении на него что делает в первую очередь - звонит в милицию. На сегодняшний момент заявлений в МВД не поступало о нападении на такой офис (БЮТ). Поэтому какой-либо информации об этом факте или об отсутствии этого факта я не располагаю. Заявлений к нам не поступало вообще", - сказал Могилев в прямом эфире программы "Большая политика с Евгением Киселевым".

Отвечая на вопрос ведущего, обсуждал ли Могилев информацию о возможном штурме партийного офиса БЮТ с коллегами из СБУ, министр сказал, что не считает нужным проверять все сообщения, которые появляются "в прессе или в интернете".

"Я полагаю, что любой человек, на которого напали, он моментально обращается в милицию, это практика. К нам никто не обращался", - цитирует РИА "Новости".