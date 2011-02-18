Нардепы будут дежурить в офисе БЮТ «и днем, и ночью»

Сегодня во время попытки изъять сервер из киевского офиса “Батькивщины” сотрудники Службы безопасности Украины ссылались на предписание Генеральной прокуратуры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом на брифинге перед офисом партии заявил первый заместитель председателя фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей КОЖЕМЯКИН.

По его словам, в здание пришли сотрудники контрразведывательного департамента Службы безопасности Украины, руководитель которого ведет сопровождение дел против лидера партии Юлии ТИМОШЕНКО, ее первого заместителя Александра ТУРЧИНОВА и членов бывшего правительства.

А.КОЖЕМЯКИН сообщил, что сотрудники СБУ ссылались на предписание Генеральной прокуратуры о проведении обыска в офисе с целью изъятия электронных носителей, а также центрального сервера партии «Батькивщина», но предписание сотрудникам офиса так и не было предъявлено. По его словам, на этих серверах находится партийная документация.

«Когда им объяснили, что здесь расположен не только офис партии «Батькивщина», но и народных депутатов, они заявили: «Не хотите по-доброму – будет по-плохому», - утверждает А.КОЖЕМЯКИН.

По его словам, народные депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» прибыли к партийному офису для того, чтобы «постоянно находиться здесь в своих кабинетах, дежурить и днем, и ночью, и делать все, чтобы не было этого политического террора, который сегодня развязан против «Батькивщины».

А.КОЖЕМЯКИН отметил, что благодаря обнародованию с трибуны Верховной Рады соответствующей информации и реакции журналистов сотрудники СБУ вынуждены были остановить провокацию и оставили офис партии.

Как сообщал УНИАН, сегодня депутаты от "БЮТ-Батькивщины" покинули сессионный зал Верховной Рады Украины в знак протеста против захвата офиса партии “Батькивщина” в Киеве на улице Туровская, 13.

На заседании парламента первый заместитель председателя фракции "БЮТ-Батькивщина" А.КОЖЕМЯКИН заявил, что «только что наша фракция получила информацию о том, что со стороны СБУ готовятся провокации относительно партийного офиса политической партии «Батькивщина», и сейчас спецподразделение «Альфа» вместе со следователями и сотрудниками СБУ подъезжают уже к Туровской, чтобы брать его штурмом».

После этого лидер партии "Батькивщина" Ю.ТИМОШЕНКО на своей странице в Twitter написала, что Служба безопасности Украины проводит обыск и изъятие центрального партийного сервера в офисе партии.

В Службе безопасности Украины опровергли заявление о захвате спецподразделением "Альфа" офиса партии "Батькивщина" в Киеве.

Позже Ю.ТИМОШЕНКО на своей странице в Twitter написала, что СБУ отказалась от намерения провести обыск в киевском офисе партии в связи с оглаской, которую приобрела эта информация.