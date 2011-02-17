Волынцу сообщили, что в зале ВР его избило «неустановленное лицо»

Народный депутат Михаил ВОЛЫНЕЦ получил акт расследования несчастного случая, который произошел 16 декабря 2010 года в сессионном зале Верховной Рады, утвержденный руководителем аппарата ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в интервью журналистам.

По словам М.ВОЛЫНЦА, «в настоящем акте написано, что лица, которые били, не установлены, и что свидетелей избиения нет».

«И это в то время, когда меня там побил народный депутат от Партии регионов (Петр) ЦЮРКО», - добавил М.ВОЛЫНЕЦ.

Он отметил, что расследование проводилось без его участия.

По словам депутата, также в акте отмечено: «Считать безосновательным утверждение лечебного учреждения, указанное отмечено в листах нетрудоспособности на имя ВОЛЫНЦА относительно причины нетрудоспособности – несчастный случай на производстве».

М.ВОЛЫНЕЦ сообщил, что он месяц находился на больничном и вместо того, чтобы начислить мне больничный, мне начислили заработную плату». «Вся страна знает, что я месяц был на больничном, лежал в больнице, а в то же время мне выплатили заработную плату, поставили 8 часов ежедневно, что якобы я ходил в парламент и присутствовал на работе», - добавил он.

Как сказал М.ВОЛЫНЕЦ, он направил депутатское обращение председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ о необходимости проведения расследования и «привлечения к ответственности тех чиновников Верховной Рады, которые ненадлежащим образом отнеслись к моему заявлению», в связи с чем не были начислены больничные.

Он также требует проведения расследования по факту избиения в парламенте 16 декабря 2010 года.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря 2010 года члены фракции «БЮТ-Батьківщина» блокировали роботу парламента. Вечером депутаты от Партии регионов ворвались в сессионный зал с дверей президиума, через которые заходят руководители Верховной Рады, избили депутатов от “БЮТ-Батьківщина” и оттеснили их в сессионный зал.

Пятерых “бютовцев” - Владимира БОНДАРЕНКО, Евгения СУСЛОВА, Василия КРАВЧУКА, М.ВОЛЫНЦА и Юрия ГНАТКЕВИЧА с травмами забрала “скорая”.

18 декабря В.БОНДАРЕНКО, Е.СУСЛОВ, В.КРАВЧУК, М.ВОЛЫНЕЦ и Ю.ГНАТКЕВИЧ обратились в Генеральную прокуратуру Украины с заявлениями о привлечении к ответственности лиц, нанесших им физические повреждения во время блокирования сессионного зала Верховной Рады 16 декабря.

21 декабря прокуратура Киева по материалам доследственной проверки относительно событий 16 декабря в сессионном зале Верховной Рады возбудила уголовное дело согласно ч.2 ст.344 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность государственного деятеля).

29 декабря прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту избиения народных депутатов в сессионном зале Верховной Рады Украины 16 декабря. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную потерю трудоспособности), добавили в ГПУ.