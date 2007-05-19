Катеринчук: Правительство и коалиция пренебрегают европейским выбором

Общественно-политическое движение «Европейская платформа для Украины», лидером которой является Николай КАТЕРИНЧУК, заявляет, что политика нынешнего правительства и правящей коалиции демонстрирует пренебрежение к европейскому выбору украинского общества.

На этом отмечается в заявлении общественно-политического движения, переданном УНИАН.

На сегодня заторможена деятельность рабочей группы по созданию нового расширенного соглашения между Украиной и ЕС и выполнению предыдущего соглашения, отмечается в документе.

Авторы заявления обвиняют правительство и парламентскую коалицию в формализации отношений по линии Украина-ЕС.

“Ярким тому свидетельством является фактическая отмена участия ЕС в традиционном Дне Европы в Украине. Это является реакцией Европейского Союза на политику и действия правительственной команды Виктора ЯНУКОВИЧА, разрушившие евроинтеграционные достижения Президента Виктора ЮЩЕНКО и предыдущих правительств. Это огромная потеря для всех украинцев, мечтающих о европейском будущем своего государства”, - констатируют авторы документа.

Общественно-политическое движение «Европейская платформа для Украины» подчеркивает: ”Украина не имеет другой стратегической альтернативы, чем быть полноценным членом ЕС, где интересы большинства, социальная справедливость и высокий уровень жизни для каждого человека являются фундаментальными принципами общественного развития”.

Как отмечается в заявлении, “ключевым для Украины сегодня является не только экономическая интеграция, которую выделяют представители нынешнего правительства при составлении нового соглашения с ЕС, а прежде всего, политическая.

“Для этого Украина должна стремиться не только получить гарантии членства в ЕС, но и шаг за шагом приближаться к политическим стандартам Евросоюза, что обозначает - реальная демократизация украинской политической системы и перестройка гражданского общества”, - отмечают авторы заявления.

Исходя из этого, общественно-политическое движение «Европейская платформа для Украины» выступает за системные политические реформы и принятие новой Конституции, которая бы содействовала развитию государства. “Мы выступаем за европейские политические стандарты - стабильные политические партии, стойкие и ответственные коалиции и правительства, а также постоянный контроль граждан за властью. В этом мы видим основной путь к успешному Европейскому продвижению Украины”, – подчеркивается в заявлении.