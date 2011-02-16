Тимошенко поняла, в чьем кабинете освобождают "репрессированных"

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО приветствует освобождение из-под стражи бывшего первого заместителя министра юстиции Евгения КОРНИЙЧУКА и требует от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА освободить всех “репрессированных” политиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам перед очередным допросом в Генеральной прокуратуре.

«Безусловно, мы очень рады этому факту (освобождению Е.КОРНИЙЧУКА из-под стражи - УНИАН), но после чего произошло освобождение КОРНИЙЧУКА – после того, как состоялся разговор в кабинете ЯНУКОВИЧА с Василием ОНОПЕНКО. И это является свидетельством того, что людей арестовывают и освобождают не в судах, не в Генеральной прокуратуре, а в кабинете ЯНУКОВИЧА», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии «Батькивщина» убеждена, что Президент Украины персонально дает указание по уголовному преследованию лидеров оппозиции.

«Поэтому я требую от ЯНУКОВИЧА освобождения всех политзаключенных: Юрия ЛУЦЕНКО, Анатолия МАКАРЕНКО, Игоря ДИДЕНКО, ШЕПИТЬКО и тех ребят, которых арестовали в Запорожье за якобы то, что они подняли руку на памятник Сталину», - добавила она.

«Я хочу, чтобы ЯНУКОВИЧ срочно ... освободил всех людей, которых он сегодня политически репрессировал», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля следователь Генеральной прокуратуры Украина изменил меру пресечения с ареста на подписку о невыезде экс-первому заместителю министра юстиции Украины Е.КОРНИЙЧУКУ, который является зятем председателя Верховного Суда Украины Василия ОНОПЕНКО.

Генеральная прокуратура 22 декабря 2010 года возбудила уголовное дело в отношении Е.КОРНИЙЧУКА. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия). Бывшему первому заместителю главы Минюста предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением при проведении госзакупок.