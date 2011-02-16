В Верховной Раде создали новую группу

В Верховной Раде создана депутатская группа «Реформы во имя будущего», в которую вошли внефракционные депутаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

Он отметил, что в состав группы вошли 20 народных депутатов.

Председателем группы избран депутат Игорь РЫБАКОВ, а заместителем – Владимир КАПЛИЕНКО.

Спикер также сообщил, что в состав этой группы вошли народные депутаты Валерий КАМЧАТНЫЙ, Раиса СОРОЧИНСКАЯ-КИРИЛЕНКО, Александр БУДЖЕРАК, Александр БОБЫЛЕВ, Арнольд РАДОВЕЦ, Евгений КОНСТАНТИНОВ, Иван СИДЕЛЬНИК, Петр ГАСЮК, Геннадий ЗАДЫРКО, Тарас ЧОРНОВИЛ, Виталий КУРИЛО, Иван ДЕНЬКОВИЧ, Юрий КРУК, Валерий ГАЦЬКО, Николай ТРАЙДУК, Олег ГЕЙМАН, Павел МОВЧАН, Иван ПЛЮЩ.