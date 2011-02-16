КГГА: городская власть не вмешивается в дела священников на кладбищах

Киевская городская власть создает равные условия представителям всех религиозных конфессий для проведения соответствующих обрядов на кладбищах города.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-центре Народного руха Украины, идет речь в ответе первого заместителя председателя КГГА Александра МАЗУРЧАКА на повторное депутатское обращение лидера НРУ Бориса ТАРАСЮКА об отстранении руководством «Спецкомбинат ПКБО» духовенства Украинской Православной Церкви - Киевского Патриархата от проведения похорон.

В частности, в ответе указывается, что резолюцию директора РС СКП «Спецкомбинат ПКБО» Алексея ГОРОВОГО «К сведению и использованию в работе» на письме управляющего делами УПЦ МП архиепископа МИТРОФАНА «можно неоднозначно расценивать».

«Учитывая важность затронутого вопроса, руководство Главного управления ритуальных услуг предоставило детальное разъяснение в СМИ, а также на сессии Киевсовета относительно невмешательства Ритуальной службы г. Киева в деятельность священнослужителей разных конфессий», – заметил А.МАЗУРЧАК в своем ответе.

Первый заместитель председателя КГГА также проинформировал Б.ТАРАСЮКА, что А.ГОРОВОЙ с 12 января 2011 года уволен с должности директора Ритуальной службы г. Киева.