В чем заключается стратегическое партнерство Украины и России?

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Министерству иностранных дел окончательно согласовать с российской стороной проект Декларации о содержании украинско-российского стратегического партнерства с целью ее подписания в рамках пятого заседания Украинско-российской межгосударственной комиссии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом идет речь в соответствующем поручении главы государства от 14 февраля.

В частности, во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе рабочего визита в Российскую Федерацию для участия в четвертом заседании Украинско-российской межгосударственной комиссии (УРМК) 26 ноября 2010 года, В.ЯНУКОВИЧ поручил МИД окончательно согласовать с российской стороной проект Декларации о содержании украинско-российского стратегического партнерства с целью ее подписания в рамках пятого заседания УРМК.

Кроме того, с целью активизации переговорного процесса по вопросам функционирования Черноморского флота Российской Федерации и его пребывания на территории Украины поручено определить приоритетные задания на 2011 год и утвердить перечень соглашений с российской стороной, которые нуждаются в первоочередном заключении.

Согласно поручению Президента Украины, также должна быть подготовлена к подписанию Программа экономического сотрудничества Украины и Российской Федерации на 2011-2020 годы.

Ряду руководителей центральных органов исполнительной власти глава государства поручил подготовить предложения относительно проектов, которые могут быть реализованы совместно Украиной и Российской Федерацией с третьими странами, а также с Европейским Союзом, для последующего их обсуждения с российской стороной в рамках отраслевых подкомиссий Комитета по вопросам экономического сотрудничества УРМК.

С целью дальнейшего упрощения процедуры пересечения украинско-российской государственной границы жителями приграничных территорий Украины и России правительству Украины поручено подготовить к подписанию проекты двусторонних документов, в частности Соглашение о внесении изменений в Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о порядке пересечения украинско-российской государственной границы жителями приграничных районов Украины и РФ, а также Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через украинско-российскую государственную границу.