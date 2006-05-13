Возглавить «Нефтегаз» должен человек «серьезного масштаба»

Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ считает, что возглавить правление НАК «Нефтегаз Украины» вместо уволенного 11 мая Алексея ИВЧЕНКО должен человек «серьезного масштаба».

Об этом он сказал журналистам в пятницу вечером.

«Понимаете, должна быть серьезного масштаба кандидатура. Вот как в России решили: С.КИРИЕНКО – в «Росатоме», А.ЧУБАЙС – в РАО «ЕЭС», ну нормально. Надо понимать, что должны быть серьезные фигуры», - сказал украинский премьер.

Он также не подтвердил возможность назначения новым главой правления НАК «Нефтегаз Украины» Игоря ВАСЮНИКА - родного брата первого заместителя руководителя Секретариата президента Украины Ивана ВАСЮНИКА.

Как сообщал УНИАН, 11 мая Кабмин принял отставку Алексея ИВЧЕНКО в связи с поданным им заявлением. На парламентских выборах, состоявшихся 26 марта 2006 года, А.ИВЧЕНКО был избран в Верховную Раду по списку блока «Наша Украина».