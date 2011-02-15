Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает, что украинцы завидуют египтянам, которые сменили власть в своей стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я понимаю мечту каждого нормального человека. Каждый достойный человек, который имеет достоинство, уже начинает завидовать египтянам», - сказала она.

В то же время, Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что на Майдан нельзя созывать людей, они должны сами прийти к такому решению. «Майдан не созывается политиками, на Майдан приходят или не приходят, поэтому вопрос не ко мне, а к людям, сколько они могут терпеть такое унижение, такое надругательство, коррупцию, ложь», - сказала лидер “Батьківщини”.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, “терпение украинцев подходит к критической черте, поскольку сегодня все действия власти направлены не на улучшение жизни людей, а на собственное обогащение”.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что сегодня власть ведет войну с собственным народом. «ЯНУКОВИЧ и его окружение объявили войну гражданам Украины, и цель этой войны – личное обогащение. Они надеялись на блиц-криг…», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, лишь благодаря активной гражданской позиции не удалось принять Налоговый кодекс в том виде, как планировала власть, не удалось быстро провести Трудовой и Жилищный кодексы. В то же время, она предостерегла, что война власти против собственного народа продолжается. «И сейчас они на подступах к каждому семейному бюджету», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, объяснив, что речь идет о пенсионной реформе.

Она также привела данные, которые свидетельствуют, по ее словам, о существенном ухудшении экономической и социальной ситуации в стране. В частности, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, сальдо внешней торговли в 2010 году уменьшилось по сравнению с кризисным 2009 годом на 62,2%. Также возрос в 1,5 раза дефицит бюджета, увеличилось количество безработных. «Это результат безграмотной социальной и экономической политики власти», - сказала она.

“Мне очень жаль, что вся работа ЯНУКОВИЧА превращается в “10 шагов навстречу своим людям, навстречу своим коррупционерам», - сказала лидер “Батьківщини”.