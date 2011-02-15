Азаров считает, то Тимошенко еще и благодарна должна быть за PR

Премьер-министр Николай АЗАРОВ считает, что прежняя глава правительства Юлия ТИММОШЕНКО должна быть благодарна новой власти за пиар.

Об этом он заявил в интервью словацкому изданию SME перед визитом в Братиславу, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Н.АЗАРОВ отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО появляется по телевидению гораздо чаще председателя правительства.

«Это легко проверить - мы составляем рейтинги. ТИМОШЕНКО появляется на экране примерно в пять раз чаще, чем я. Это факт. Я мог бы обвинить наших журналистов в том, что у них цензура в отношении премьера», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он также считает, что Ю.ТИМОШЕНКО пытается защищать себя не фактами в опровержение обвинений, а занимается демагогией.

«В свою защиту она говорит очень много. Но ничего конкретного. Мы еще и обеспечили ей PR, за который ей следовало бы нас благодарить. Но почему она не знает, как объяснить, почему мясо не пришло в тюрьмы, куда делся сахар, где деньги на экологию? Она уклоняется от ответов на эти вопросы. У ТИМОШЕНКО есть все возможности защищать себя, но не путем демагогии и апеллирования к Европарламенту», - заявил Н.АЗАРОВ.