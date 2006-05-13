Ющенко примет участие в открытии мемориала погибшим украинцам

Ющенко в польском селе Павлокома примет участие в открытии памятника-мемориала погибшим украинцам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл из Варшавы в село Павлокома (Подкарпатское воеводство), где примет участие в торжественном открытии памятника-мемориала погибшим украинцам.

Об этом сообщает Официальное интернет-представительство главы Украинского государства.

Также сегодня Президент Украины встретится с представителями украинской общины в Польше и проведет встречу с представителями СМИ.

Напомним, что Президент Украины находится в Республике Польша с двухдневным официальным визитом.