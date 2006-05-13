Ющенко примет участие в открытии мемориала погибшим украинцам
10:48, 13 мая 2006Политика
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Президент находится в Республике Польша
Ющенко в польском селе Павлокома примет участие в открытии памятника-мемориала погибшим украинцам
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл из Варшавы в село Павлокома (Подкарпатское воеводство), где примет участие в торжественном открытии памятника-мемориала погибшим украинцам.
Об этом сообщает Официальное интернет-представительство главы Украинского государства.
Также сегодня Президент Украины встретится с представителями украинской общины в Польше и проведет встречу с представителями СМИ.
Напомним, что Президент Украины находится в Республике Польша с двухдневным официальным визитом.
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