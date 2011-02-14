Регионал говорит, что расширять полномочия Януковича не собираются
Законы лишь подгоняют под Конституцию?
Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что расширение полномочий Президента Украины не планируется.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос о внесенных Президентом Украины в парламент законопроектах «О центральных органах исполнительной власти», «О внесении изменений в Закон Украины «О Кабинете министров Украины».
А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что этими проектами предусмотрено согласование законодательства Украины с Конституцией.
«Если раньше у нас больше было выписано законодательство под парламентско-президентскую республику, то, вы знаете, что, вернувшись к Конституции 2006 года, мы вернулись к президентско-парламентской республике», - отметил он.
По словам А.ЕФРЕМОВА, некоторые народные депутаты считают, что этими законопроектами власть пытается наделить Президента большими полномочиями.
«На самом деле это не так, а приводится законодательство в соответствие к той Конституции, которая есть, и ничего более», - подчеркнул он.
По словам лидера фракции Партии регионов, ни о каких усилениях полномочий Президента, которые не предусмотрены Конституцией, речь не идет.
Как сообщал УНИАН, 3 февраля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес на рассмотрение парламента проект Закона "О центральных органах исполнительной власти", разработанный в развитие, в частности, части второй статьи 120 Конституции Украины с учетом положений Закона Украины "О Кабинете министров Украины".
"Проект закона в соответствии с Конституцией Украины должен определить основные задания, принципы и организацию деятельности центральных органов исполнительной власти, их виды, структуру, компетенцию, место в системе органов исполнительной власти, социальное и другое обеспечение работников центральных органов исполнительной власти", говорится в пояснительной записке к законопроекту.