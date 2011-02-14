Кто виноват в том, что Европа не рассматривает Украину как приоритет?

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что весь политикум в Украине несет ответственность за то, что Европа уже не рассматривает Украину как приоритет.

Об этом он заявил в интЕ БУЗЕКА.

Председатель ВР выразил сожаление по поводу данного заявления.

"Мне жаль конечно, что такие горькие оценки звучат относительно Украины. Вместе с тем я считаю, что было бы контрпроизводительным пытаться убеждать в обратном, что у нас мол, все хорошо", - сказал он.

По словам В.ЛИТВИНА это “превратится в попытку притянуть те или другие аргументы каждой стороны, чтобы отстоять свою позицию”.

"Я считаю, что ответственность за это несут все те, кто является политиками и представителями власти", - сказал он.

Спикер отметил, что одна из причин таких оценок заключается в том, что внутри Украины нет диалога на уровне политиков.

"Это очень сложно, но мы обречены, чтобы выйти на диалог, причем публичный, причем откровенный и после того увидеть, кто какие решения предлагают, кто какое виденье отстаивают. Тогда меньше было бы упреков относительно Украины", - сказал руководитель парламента.