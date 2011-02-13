Людмилу Янукович запретили фотографировать без разрешения

Первую леди Украины Людмилу Янукович запретили фотографировать во время посещения Донецкого музыкально-драматического театра 12 февраля.

Как сообщает Gazeta.ua, вчера вечером в Донецком музыкально-драматическом театре состоялась премьера рок-легенды "Опаленi коханням " (на украинском языке). Спектакль поставлен по романтичной пьесе литовских драматургов Саулюса Шальтяниса и Леонидаса Яцинявичуса "Сказка о Монике".

На премьере присутствовала первая леди в сопровождении подруги и охраны. Перед началом представления журналистов ошеломили новостью: отныне госпожу Людмилу Янукович нельзя фотографировать, а кроме того - запрещается к ней приближаться без специального разрешения. К кому конкретно можно обратиться за соответствующим разрешением администрация театра не смогла уточнить. Однако, дала понять, что требование ограничить доступ исходит от охраны. "Людмила Александровна пришла отдыхать, а не позировать, к вопросам не готовилась, к тому же последние фото из театра не понравились", - объяснила представительница пресс-службы муздрамы. До сих пор Людмила Янукович отличалась абсолютной доступностью и любезно общалась с представителями СМИ при каждом появлении на публике, напоминает издание.