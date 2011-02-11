Немыря считает, что Грищенко не читал статью Тимошенко, на которую отвечал
"Это попытка заниматься агитацией"
Заместитель председателя партии “Батькивщина” Григорий НЕМЫРЯ считает, что министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО не читал статью Юлии ТИМОШЕНКО, на которую ответил публично в англоязычной российской газете Moscow Times.
Такое мнение Г.НЕМЫРЯ высказал в разговоре с собственным корреспондентом УНИАН в Брюсселе.
“Способ, которым министр иностранных дел отреагировал на статью Ю.ТИМОШЕНКО, опубликованную, кстати, в нескольких ведущих европейских газетах, в частности в газете Die Welt, свидетельствует о том, что это реакция человека, который, скорее всего, не читал эту статью”, - сказал заместитель председателя партии “Батькивщина”.
Он отметил, что его коллеги из других европейских политических партий, с которыми он общался, в том числе в Брюсселе, восприняли эту статью Ю.ТИМОШЕНКО как первую оценку украинским политиком ситуации в Северной Африке, а также как попытку анализа ситуации с помощью уроков, вынесенных из Помаранчевой революции.
“Они обратили внимание, что направление и основные акценты статьи Ю.ТИМОШЕНКО касались необходимости качественной публичной дискуссии, как предпосылки информированного политического выбора через электоральные механизмы, так и через усиление структур гражданского общества, которые являются залогом настоящей стабильности”, - сказал Г.НЕМЫРЯ.
“Тот способ, непонятный для меня, который избрал министр иностранных дел, еще раз подтверждает, что это попытка вести не дискуссию, а заниматься агитацией и пропагандой”, - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, 10 февраля К.ГРИЩЕНКО в статье „Плохой совет Юлии Тимошенко” в газете Moscow Times ответил лидеру «Батькивщины». В своем материале министр сосредоточил внимание на “революционности” украинского оппозиционного политика и неспособности Ю.ТИМОШЕНКО провести реформы.