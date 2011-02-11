Генпрокурор пообещал депутатам подумать, не выпустить ли Луценко
... и других членов прежнего правительства
|Юрий Грымчак отвечают на вопросы журналистов возле здания ГПУ. Киев, 10 февраля
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "Народная самооборона" со ссылкой на Ю.ГРЫМЧАКА, соответствующая договоренность была достигнута сегодня в ходе встречи парламентариев с В.ПШОНКОЙ.
«Генпрокурор, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, не принимает такого решения (рассматривать и изменять меру пресечения - УНИАН), поэтому мы договорились, что они рассмотрят его с руководителем Следственного управления и следователем, а решение будет немного позднее нам будет сообщено», - сказал Ю.ГРЫМЧАК.
Он также отметил, что группа депутатов, присутствовавшие на встрече с В.ПШОНКОЙ, подали ему ходатайство, в котором просят освободить из-под стражи на подписку о невыезде указанных должностных лиц правительства Юлии ТИМОШЕНКО, досудебное следствие по уголовным делам которых уже закончилось.
При этом Ю.ГРЫМЧАК отметил, что депутаты готовы взять на поруки всех освобожденных из-под ареста и гарантировать, что они останутся в Украине, будут знакомиться с материалами дела и по первому же вызову появятся в суде.
Ю.ГРЫМЧАК напомнил, что на сегодняшний день Верховной Радой приняты изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, которые позволяют освобождать из-под стражи.