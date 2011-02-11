Генпрокурор пообещал депутатам подумать, не выпустить ли Луценко

10 февраля Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА пообещал народным депутатам Юрию ГРЫМЧАКУ, Андрей ПАВЛОВСКОМУ, Сергею ПОДГОРНОМУ и Олегу ТИЩЕНКО рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего содержания под стражей экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО, экс-руководителя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО, бывшего министра охраны окружающей природной среды Георгия ФИЛИПЧУКА и бывшего первого заместителя министра юстиции Евгения КОРНИЙЧУКА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "Народная самооборона" со ссылкой на Ю.ГРЫМЧАКА, соответствующая договоренность была достигнута сегодня в ходе встречи парламентариев с В.ПШОНКОЙ.

«Генпрокурор, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, не принимает такого решения (рассматривать и изменять меру пресечения - УНИАН), поэтому мы договорились, что они рассмотрят его с руководителем Следственного управления и следователем, а решение будет немного позднее нам будет сообщено», - сказал Ю.ГРЫМЧАК.

Он также отметил, что группа депутатов, присутствовавшие на встрече с В.ПШОНКОЙ, подали ему ходатайство, в котором просят освободить из-под стражи на подписку о невыезде указанных должностных лиц правительства Юлии ТИМОШЕНКО, досудебное следствие по уголовным делам которых уже закончилось.

При этом Ю.ГРЫМЧАК отметил, что депутаты готовы взять на поруки всех освобожденных из-под ареста и гарантировать, что они останутся в Украине, будут знакомиться с материалами дела и по первому же вызову появятся в суде.

Ю.ГРЫМЧАК напомнил, что на сегодняшний день Верховной Радой приняты изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, которые позволяют освобождать из-под стражи.