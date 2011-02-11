Генпрокурор пообещал депутатам подумать, не выпустить ли Луценко

06:26, 11 февраля 2011
Политика
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... и других членов прежнего правительства

Юрий Грымчак отвечают на вопросы журналистов возле здания ГПУ. Киев, 10 февраля
10 февраля Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА пообещал народным депутатам Юрию ГРЫМЧАКУ, Андрей ПАВЛОВСКОМУ, Сергею ПОДГОРНОМУ и Олегу ТИЩЕНКО рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего содержания под стражей экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО, экс-руководителя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО, бывшего министра охраны окружающей природной среды Георгия ФИЛИПЧУКА и бывшего первого заместителя министра юстиции Евгения КОРНИЙЧУКА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "Народная самооборона" со ссылкой на Ю.ГРЫМЧАКА, соответствующая договоренность была достигнута сегодня в ходе встречи парламентариев с В.ПШОНКОЙ.

«Генпрокурор, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, не принимает такого решения (рассматривать и изменять меру пресечения - УНИАН), поэтому мы договорились, что они рассмотрят его с руководителем Следственного управления и следователем, а решение будет немного позднее нам будет сообщено», - сказал Ю.ГРЫМЧАК.

Он также отметил, что группа депутатов, присутствовавшие на встрече с В.ПШОНКОЙ, подали ему ходатайство, в котором просят освободить из-под стражи на подписку о невыезде указанных должностных лиц правительства Юлии ТИМОШЕНКО, досудебное следствие по уголовным делам которых уже закончилось.

При этом Ю.ГРЫМЧАК отметил, что депутаты готовы взять на поруки всех освобожденных из-под ареста и гарантировать, что они останутся в Украине, будут знакомиться с материалами дела и по первому же вызову появятся в суде.

Ю.ГРЫМЧАК напомнил, что на сегодняшний день Верховной Радой приняты изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, которые позволяют освобождать из-под стражи.

 

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