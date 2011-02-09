Королевская настаивает на пересмотре потребительской корзины

«Дайте людям возможность потреблять больше, и экономика получит дополнительный толчок к развитию». Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, сообщили УНИАН в ее пресс-службе.

Депутат считает, что «ключевым риском для посткризисной Украины стало ухудшение качества жизни. Вместе с ростом экономики происходит снижение уровня социально-экономического положения населения. Ключевые причины - высокий уровень инфляции, недоступность потребительского кредитования, низкие зарплаты и пенсии и неудовлетворительное развитие инфраструктуры».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ напомнила об ухудшении в связи с этим позиций Украины в международных рейтингах качества жизни в 2010 году: в недавно опубликованном общемировом рейтинге International Living 2011 Украина за год опустилась с 68 на 73-е место и расположилась между Намибией и Ботсваной.

«С каждым годом жить в Украине становится все дороже, однако сервис и качество этой жизни остается на прежнем уровне и даже ухудшается. Рост благосостояния населения сегодня, на мой взгляд, должен стать приоритетным вопросом для правительства Украины», - говорит Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Выход из ситуации депутат видит в стимулировании потребительского спроса одновременно с применением антиинфляционных механизмов. Эти меры приведут, в свою очередь, к развитию инфраструктуры. «Главное – расширить линейку доступных товаров и услуг для населения. Наши усилия должны быть сосредоточены на пересмотре потребительской корзины и пересчете прожиточного минимума в сторону его повышения. Украине необходим ориентир роста, а не ориентир бедности, каковым сегодня является прожиточный минимум», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Народный депутат настаивает, что, только стимулируя спрос, можно обеспечить развитие внутреннего рынка производства товаров и услуг. При этом инфляционные процессы будут нивелированы конкуренцией, ведущей к снижению цен. «Дайте людям возможность потреблять больше, и экономика получит дополнительный толчок к развитию. Высокая покупательская способность населения в странах Западной Европы демонстрирует, что увеличение потребления способно удерживать инфляцию на уровне порядка 2-4%», - уверена Н.КОРОЛЕВСКАЯ.