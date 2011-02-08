Онопенко догадывается, кто устраивает проблемы его зятю

Председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО не исключает, что проблемы его зятя, экс-заместителя министра юстиции Евгения КОРНИЙЧУКА связаны с его сложными отношениями с некоторыми нынешними должностными лицами.

Об этом В.ОНОПЕНКО заявил в интервью газете «Коммерсант-Украина» (№17 от 8 февраля).

«Я могу предположить, что в большей степени причина неурядиц КОРНИЙЧУКА заключается в личных неприязненных отношениях между ним и определенными должностными лицами, которые, судя по всему, решили выяснять отношения при помощи данной им власти», - сказал В.ОНОПЕНКО, отвечая на вопрос, может ли идти речь о мести Е.КОРНИЙЧУКУ, поскольку, будучи при власти, он конфликтовал с нынешними первым заместителем генпрокурора Ренатом КУЗЬМИНЫМ и заместителем главы Администрации Президента Андреем ПОРТНОВЫМ.

В.ОНОПЕНКО отметил, что о непростых отношениях Е.КОРНИЙЧУКА с Р.КУЗЬМИНЫМ и А.ПОРТНОВЫМ много писали в прессе. «Насколько я понимаю, были конфликты. Если вы помните, в 2009 году были и уголовные дела в отношении КОРНИЙЧУКА, возбужденные следователями Генпрокуратуры, которых курировал КУЗЬМИН. Тогда в рабочем кабинете КОРНИЙЧУКА провели обыск. Сейчас уже в третий или в четвертый раз возбуждено уголовное дело – теперь уже лично КУЗЬМИНЫМ», - сказал В.ОНОПЕНКО.