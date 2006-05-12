18-00 - Президент выступит с радиообращением, посвященным Дню матери. Обращение будут транслировать три программы Украинского радио и «Радио ЭРА» FM с повтором в воскресенье, 14 мая, в 10-00. Украинское радио также повторит выступление в субботу в 22:00. Кроме того, обращение Президента можно послушать в интернете. За рубежом оно прозвучит в эфире Всемирной службы «Радио Украина» Украинского радио.