У Регионов лопнуло терпение

Партия регионов обвиняет Блок Юлии Тимошенко, Социалистическую партию Украины и блок “Наша Украина” в блокировании работы по подготовке и организации проведения сессии Верховной Рады Украины нового, пятого созыва.

Об этом говорится в заявлении президиума Политсовета Партии регионов, переданном агентству УНИАН.

“Представители блоков Тимошенко, «Наша Украина» и Социалистической партии безосновательно, не выдвигая собственных предложений, заблокировали даже такой технический и достаточно регламентированный нормативными документами вопрос, как избрание председателя рабочей группы, избрание председателя и состава временного Президиума первой сессии ВРУ нового созыва”, отмечается в документе.

Партия регионов считает, что рабочая группа по подготовке первой сессии Верховной Рады практически не может начать работу. “Первое ее заседание было сорвано из-за немотивированного отсутствия народных депутатов от БЮТ и блока «Наша Украина». Два следующих заседания завершились безрезультатно из-за нежелания или неготовности представителей тех же политических сил конструктивно решать неотложные вопросы по подготовке первой сессии нового созыва, исполнять определенные Конституцией и законодательством обязанности избранных народных депутатов Украины”, говорится в заявлении.

Партия регионов заявляет о недопустимости такой позиции политических сил и считает это фактическим пренебрежением волей избирателей и обязанностями избранных народных депутатов к организации работы Верховной Рады.

Президиум Политсовета Партии регионов требует от коллег в новоизбранном парламенте прекратить абстрактные дискуссии и перейти к предметной работе по организации работы высшего законодательного органа государства, результатов которого ожидают миллионы сограждан.

“Мы также предостерегаем, что созданная «помаранчевыми фракциями» еще до начала работы сессии атмосфера безответственности, игнорирования надежд избирателей, деструктивных дискуссий по второстепенным вопросам не имеет права на существование в работе Верховной Рады Украины. Времени на демагогию нам не дано. Перед всеми народными депутатами, независимо от того, по чьему партийному списку они пришли в ВР, стоит задача законодательно обеспечить выход нашей страны из тяжелого экономического кризиса, обеспечить эффективное функционирование власти, решения масштабных проблем социально-экономического развития”, отмечается в заявлении.

Партия регионов призывает все политические силы начать конструктивную работу, продемонстрировать высокий уровень профессиональности и политической культуры и начиная с 15 мая - дня следующего заседания рабочей группы - принимать практические решения по организации первой сессии ВР V созыва.

Как сообщал УНИАН, 4 мая подготовительная депутатская группа Верховной Рады начала заседание, посвященное организации проведения первой сессии ВР 5-го созыва. В рабочую группу вошел 31 депутат.