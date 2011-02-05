Литвин и Народная партия власти больше не нужны?

В Народной партии считают, что “регионалы” пытаются освободить места в правительстве для своих представителей.

Как пишет «Зеркало недели. Украина», об этом изданию в пятницу заявил источник во фракции Народной партии.

„За заявлением депутата от Партии регионов Василия ХАРЫ по поводу освобождения Василия НАДРАГИ стоит желание избавиться от делегированных от Блока Литвина в Кабинет министров представителей“, - сказал собеседник издания.

„Начнем с того, что НАДРАГА не имеет никакого отношения к подготовке проекта пенсионной реформы. Он даже не входит в рабочую группу, которую возглавляет вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО“, - подчеркнул источник.

Он напомнил, что „литвиновцы“ уже лишились двух министерских портфелей: НАДРАГА, который возглавлял Министерство труда и социальной политики, стал заместителем министра социальной политики, а Константин ЕФИМЕНКО, который возглавлял Министерство транспорта и связи, стал заместителем министра инфраструктуры.

По мнению члена фракции Народной партии, сейчас Партия регионов пытается освободить должности для своих. „Потому что, после того как изменения в Конституцию в части выборов набрали 310 голосов, бывшие соратники стали не нужны“, - сказал он.

«Более того, я не исключаю атаки на самого Владимира ЛИТВИНА, если должность председателя Верховной Рады тоже понравилась кому-то из „регионалов“, - добавил депутат.

Как сообщал УНИАН, парламентский комитет по вопросам социальной политики и труда, который возглавляет депутат от Партии регионов Василий ХАРА, предлагает ВР отклонить проект закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», поданный Кабинетом министров Украины. Комитет также предлагает внести предложения о кадровых изменениях в Министерстве социальной политики, в частности, рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности первого заместителя министра социальной политики В.НАДРАГИ.