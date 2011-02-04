Иран упрекает, что Киев медлит с заседанием комиссии по сотрудничеству

Украинская сторона медлит с решением о проведении пятого заседания совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом заявил Посол Ирана в Украине Акбар ГАСЕМИ-АЛИБАДИ в интервью журналу «Профиль».

Посол уверен, что в ходе таких переговоров можно будет определить новые перспективы сотрудничества между странами. «Причины, по которым не проводится заседание межправительственной комиссии, нам неизвестны. Доводы по данному вопросу для нас неубедительны, и ситуация остается неопределенной», – сообщил А.ГАСЕМИ-АЛИБАДИ.