ВР рассматривает изменения в Конституцию о сроках проведения выборов

Верховная Рада Украины решила сегодня рассмотреть изменения к Конституции относительно сроков проведения выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” такое решение проголосовал 281 из 427 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, 31 января председатель ВР Владимир ЛИТВИН предложил в четверг, 3 февраля, рассмотреть изменения к Конституции Украины.

Справка УНИАН. Парламент 19 ноября 2010 года предварительно одобрил изменения к Конституции, которые касаются дат проведения следующих очередных выборов народных депутатов, Президента и местных выборов.

Законопроектом предусмотрено, что следующие выборы в Верховную Раду должны состояться в последнее воскресенье октября 2012 года, а Президента Украины – в последнее воскресенье марта 2015 года.

При этом проектом закона установлено, что все органы власти будут избираться сроком на 5 лет.

Кроме того, предусмотрено, что Верховная Рада АР Крым, местные советы, а также председатели населенных пунктов избираются на пятилетний срок только на очередных выборах.