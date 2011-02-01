В Верховную Раду пришли Янукович и Азаров

Литвин открыл сессию

Началась восьмая сессия Верховной Рады Украины 6-го созыва. Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале присутствуют Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и члены Кабинета министров, а также председатель Конституционного Суда Украины Анатолий ГОЛОВИН, председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО, председатель НБУ Сергей АРБУЗОВ, председатель Счетной палаты Валентин СИМОНЕНКО, Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА, председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ, председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ и представители дипломатического корпуса. В сессионном зале Национальный академический народный хор имени Г. Веревки исполнил Государственный Гимн Украины.

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