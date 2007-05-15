Мороз настаивает, чтобы его не трогали приблизительно до марта 2011 года

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ настаивает на том, чтобы выборы в парламент прошли в 2011 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ заявил сегодня в интервью журналистам, отвечая на вопрос, какой наиболее оптимальной является дата проведения выборов. «Я уже назвал эту дату и буду ее отстаивать. Это приблизительно март 2011 года», - сказал председатель ВР.

В противном случае, по его словам, необходимо внести изменения в Конституцию Украины, которые бы давали право парламенту самому принимать решение о досрочных выборах. По его словам, эти изменения в Конституцию завтра будут обсуждаться представителями органов местного самоуправления на консультативно-совещательном совете при председателе ВР.

Кроме того, А.МОРОЗ считает необходимым, чтобы Конституционный Суд дал свой вывод относительно норм Конституции согласно которым Президент может распускать Верховную Раду.

Отвечая на вопрос, будет ли СПУ блокироваться с Партией регионов на досрочных выборах, А.МОРОЗ сказал: «Когда это будет, я вам скажу».