У Тимошенко говорят, что Янукович напуган и растерян

Власть в очередной раз действует во вред Украине, на этот раз - отказом лидеру партии "Батькивщина" Юлии ТИМОШЕНКО совершить поездку в Брюссель.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии партии "Батькивщина" по поводу отказа следователей Генеральной прокуратуры в удовлетворении ходатайства Ю.ТИМОШЕНКО о возможности выехать за границу в рамках избранной для ней меры пресечения - подписки о невыезде.

"После скандального визита в Давос ЯНУКОВИЧ в очередной раз нанес вред международному имиджу Украины и европейской перспективе нашего государства. Именно так в партии "Батькивщина" расценивают срыв украинской властью визита Юлии ТИМОШЕНКО в Брюссель, где у нее должны были состояться встречи с Президентом Европарламента Ежи БУЗЕКОМ и другими лидерами Евросоюза. Визит должен был состояться 1-2 февраля этого года", - говорится в комментарии партии "Батькивщина".

По мнению руководства партии "Батькивщина", действия власти наглядно демонстрируют, что В.ЯНУКОВИЧ не гнушается использованием правоохранительных органов для политического преследования оппонентов. "Он создает препятствия для деятельности лидера оппозиционной партии как внутри страны, так и за ее пределами, демонстрируя свой страх и растерянность. Такие действия ЯНУКОВИЧА лишь отдаляют Украину от Европейского Союза", - убеждены в "Батькивщине".