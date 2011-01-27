Тимошенко думает, что Луценко таки посадят?

Лидер партии “Батькивщина” Юлия ТИМОШЕНКО считает, что не стоит рассчитывать на положительное решение суда по делам, открытым в отношении ее соратника, экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам, комментируя передачу в суд дела Ю.ЛУЦЕНКО.

«Все мы с вами знаем, что Юру ЛУЦЕНКО посадили в тюрьму не по уголовным делам, а за то, что он публично поддержал меня и нашу политическую силу в оппозиционной борьбе», - сказала она.

Именно поэтому, по словам лидера «Батькивщины», сегодня «идет расправа с ним, и не удивительно, что так быстро завершили досудебное следствие».

«Там нечего исследовать. А все, что касается украинских судов после так называемой судебной реформы, которую провел новый Президент Украины, то от судов ничего не осталось, и поэтому рассчитывать, что в судах найдется хоть один честный судья, к сожалению, не приходится», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.