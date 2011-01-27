Турчинов: бизнесменам сейчас опасно помогать оппозиции

Бизнесменам сейчас опасно помогать оппозиционным политическим силам.

Об этом сегодня в эфире 5 канала заявил первый заместитель председателя партии "Батьківщина" Александр ТУРЧИНОВ.

"Объемы финансирования не всегда пропорциональны активности политической партии. Безусловно, есть опасность для любого бизнесмена финансировать или помогать оппозиции, так как налоговые службы и силовые структуры очень жестко отслеживают и терроризируют любых предпринимателей, которые пробуют поддерживать оппозиционные силы ", - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что такая практика имеет место в любой тоталитарной или полутоталитарной стране мира.

Вместе с тем, он подчеркнул, что отсутствие должного финансирования не мешает политическим силам проявлять активность, поскольку в противном случае оппозиция никогда бы не побеждала. "Мы уже имели такие проблемы во времена, когда президентом был Леонид КУЧМА. И, поверьте мне, тогда так же было опасно помогать оппозиции. Не имея серьезных ресурсов, мы смогли победить. Я думаю, что и сейчас не ресурсы будут определяющими ", - заявил А.ТУРЧИНОВ.

Он также сообщил, что партия "Батьківщина" после выхода из нее значительного числа людей сейчас ищет только идейных активистов. По мнению А.ТУРЧИНОВА, о росте интереса к его партии свидетельствует большое количество людей, пришедших на митинг оппозиционных сил на Софийскую площадь в Киеве 22 января.

Кроме того, отметил политик, в партии происходит реорганизация центральных и областных структур, но это не влияет на ее работу.