Ющенко согласен на Тимошенко

Президент Виктор Ющенко допускает назначение премьер-министром Юлии Тимошенко. Об этом он сказал в интервью польскому ежедневнику Gazeta Wyborcza.

«Я не исключаю этого», - сказал он.

Ющенко также отметил, что сегодня важнее всего определить условия создания коалиции, которые бы обеспечили ее стабильность.

«Лучше наперед договориться, чем рисковать, что быстро созданная коалиция развалиться», - сказал он.

Среди ключевых вопросов Ющенко назвал реприватизацию, европейскую интеграцию, статус русского языка и воинов Украинской повстанческой армии.

«Мы должны честно договориться по этим вопросам перед созданием коалиции», - сказал Ющенко.

Президент также высказал мнение, что дискуссия о том, кто какие должности займет в будущем правительстве, сделает невозможным создание коалиции «Нашей Украины», блока Юлии Тимошенко и СПУ.

«Я специально не разрешаю разговоры о должностях, потому что без определения целей дискуссия о разделе портфелей похоронит оранжевую коалицию», - сказал он.

"Обком" со ссылкой на "Украинские новости"