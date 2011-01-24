Добкин выключает радио, когда поют Скрипка и Вакарчук

Председатель Харьковской областной госадминистрации Михаил ДОБКИН заявляет, что в последнее время выключает радио, когда выступают украинские группы «Океан Ельзи» Святослава ВАКАРЧУКА и ВВ Олега СКРИПКИ.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно информации сайта Харьковской облгосадминистрации, о своих музыкальных вкусах М.ДОБКИН поделился под время он-лайн конференции в пресс-центре газеты «Комсомольская правда в Украине».

По словам М.ДОБКИНА, он не является сторонником какого-то определенного стиля в музыке.

«Люблю джаз, люблю джаз-рок. Никогда не был сторонником какого-то одного стиля музыки, слушал разную, за исключением того, что в нашем обществе называется шансоном. Хотя иногда и тот же Вилли ТОКАРЕВ, и ШУФУТИНСКИЙ могли у меня быть среди дисков. Очень нравится «Simply Red», Барри Уайт», - сказал М.ДОБКИН.

Он добавил, что когда его старшая дочь «много рассказывает о новой музыке, очень понравилась Эмми ВАЙНХАУС. Даже если где-то окажусь в Европе и будет ее концерт, обязательно схожу. Нравится Мадонна, был на ее концерте».

Также М.ДОБКИН рассказал, как менялось его отношение к украинским группам. «В свое время я очень гордился, что ВВ, «Океан Ельзи» в России суперпопулярны, гордился, что они играют украинскую музыку. Но после того, как они полезли в политику, я перестал их слушать и выключаю радио, когда они выступают», - сказал М.ДОБКИН.