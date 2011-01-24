Янукович требует от Азарова гуманности

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует от правительства и руководителей на местах взвешенной, справедливой и понятной для граждан тарифной политики в сфере жилищно-коммунальных услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на заседании Совета регионов, которое состоялось сегодня в Киеве.

«Вопрос тарифной политики в сфере предоставления коммунальных услуг является наиболее чувствительным для регионов и болезненным для людей. Я на этом делаю ударение», - сказал в своем выступлении Президент.

При этом он акцентировал внимание на том, что государственные органы, которые отвечают за формирование и установление тарифов в этой сфере, несут большую ответственность за результаты тарифной политики.

«Требую от правительства и местной власти взвешенной и справедливой политики в этой сфере. Это очень широкое понятие, но мы его должны претворить в жизнь, уважаемые коллеги. Поэтому, Николай Янович, прошу правительство срочно проанализировать ситуацию с законом о Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг и принять безотлагательные меры для полноценной реализации полномочий регулятора в сфере жилищно-коммунального хозяйства», - заявил В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь, в частности, к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ. По словам Президента, ситуация, которая существует сейчас, является недопустимой.

«Поэтому не нужно ожидать, как говорят, когда гром грянет. Я требую, Николай Янович, немедленно рассмотреть этот вопрос и отработать его по полной программе», - подчеркнул Президент, акцентировав внимание на том, что усовершенствованный механизм формирования тарифов на коммунальные услуги должен быть понятным для граждан.