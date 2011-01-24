Герман: Freedom House предвзято отнеслась к Украине

Американская неправительственная правозащитная организация "Freedom House" предвзято отнеслась к Украине.

Об этом заявила заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН в эфире «5 канала» вечером 23 января.

"Я думаю, что Freedom House предвзято отнесся к Украине", - отметила она.

"Почему с нами наши соседи иногда позволяют себе говорить таким тоном, знаете, не то что пренебрежительным, а таким ожидательным: А что они сделают? А как они на это прореагируют? Потому что мы не имеем еще силы, достаточного запаса прочности, потому что у нас слабенькая экономика", - цитирует А.ГЕРМАН «Украинская правда».

"Мы должны стать крепостью, чтобы никто не мог бросить камень нам в окно", - добавила она.

При этом заместитель главы АП отметила, что Freedom House "также имел какую-то одностороннюю информацию".

Как сообщал УНИАН, Freedom House обнародовала свой ежегодный доклад 13 января 2011 года, в которой Украина переместилась в рейтинге свобод из категории «свободные» в «частично свободные». Как отмечается в докладе «Авторитарный вызов демократии», «события в Украине в 2010 году привели к тому, что страна переместилась из категории «свободные» в «частично свободные». Виктор ЯНУКОВИЧ, чья сфальсифицированная победа в 2004 году была отменена благодаря Помаранчевой революции, выиграл президентскую гонку в начале 2010 года. Во время его правления произошло ухудшение ситуации со свободой прессы, правительство пыталось укрощать студенческие движения, наблюдалось запугивание неправительственных организаций, местные выборы были признаны почти всеми ни честными, ни прозрачными, появились признаки влияния исполнительной ветви власти на судебную». В докладе отмечается, что «раньше Украина была единственной страной в бывшем Советском Союзе, которая была признана свободной, а теперь ухудшение ситуации в этом государстве демонстрирует значительный регресс демократии в регионе».

Как также отмечается в докладе Freedom House, страна переместилась из категории «свободные» в «частично свободные» вследствие ситуации со свободой слова, давления секретных служб (СБУ) на университеты с целью удержания студентов от участия в протестах, враждебное отношение правительства к оппозиции, неправительственным организациям и увеличения влияния президента на судопроизводство”.

В рейтинге Freedom House за 2009 год Украина была единственной страной, которая сумела отстоять статус «свободной избирательной демократии» на всем пространстве бывшего СССР, не учитывая стран Балтии.

Организация Freedom House публикует отчеты с 1973 года, анализируя политические и гражданские свободы по многим критериями, среди которых состояние свободы слова, развитие институтов гражданского общества, независимость судов, уровень коррупции и пр.