Президент отбыл в Польшу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с двухдневным официальным визитом в Республику Польша.

Как сообщает пресс-служба главы государства, во время визита Президента сопровождают министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК, министр экономики Арсений ЯЦЕНЮК, министр топлива и энергетики Иван ПЛАЧКОВ, министр культуры и туризма Игорь ЛИХОВОЙ, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, министр здравоохранения Юрий ПОЛЯЧЕНКО, министр аграрной политики Александр БАРАНИВСКИЙ, народные депутаты Юрий КОСТЕНКО и Алексей ИВЧЕНКО.

В Варшаве запланированы двусторонние встречи В.ЮЩЕНКО с руководством Республики. Президент Украины встретится с Президентом Польши Лехом КАЧИНЬСКИМ, маршалеком Сейма Мареком ЮРЕКОМ, маршалеком Сената Богданом БОРУСЕВИЧЕМ.

Также В.ЮЩЕНКО проведет встречу с представителями деловых кругов Польши.

В контексте продолжения исторического примирения украинского и польского народов планируется участие Президентов Украины и Польши в торжественном открытии памятника-мемориала погибшим украинцам в селе Павлокома (Подкарпатское воеводство).