Азаров говорит, что ему «чрезвычайно важно» знать все о доходах населения

13:46, 20 января 2011
Политика
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Вопросы будут задавать на переписи

При проведении переписи населения в опросник будет включен пункт о доходах населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Мы заложим в этой переписи в опросник целый ряд показателей, которые являются для нас чрезвычайно важными», - сказал Н.АЗАРОВ.

Глава правительства отметил, что в опроснике будут в частности пункты об активности и доходах населения.

Н.АЗАРОВ напомнил, что всеукраинская перепись населения будет проведена в 2012 году.

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