Азаров говорит, что ему «чрезвычайно важно» знать все о доходах населения

При проведении переписи населения в опросник будет включен пункт о доходах населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Мы заложим в этой переписи в опросник целый ряд показателей, которые являются для нас чрезвычайно важными», - сказал Н.АЗАРОВ.

Глава правительства отметил, что в опроснике будут в частности пункты об активности и доходах населения.

Н.АЗАРОВ напомнил, что всеукраинская перепись населения будет проведена в 2012 году.