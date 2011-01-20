Азаров говорит, что ему «чрезвычайно важно» знать все о доходах населения
13:46, 20 января 2011Политика
2982 0
Вопросы будут задавать на переписи
При проведении переписи населения в опросник будет включен пункт о доходах населения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.
«Мы заложим в этой переписи в опросник целый ряд показателей, которые являются для нас чрезвычайно важными», - сказал Н.АЗАРОВ.
Глава правительства отметил, что в опроснике будут в частности пункты об активности и доходах населения.
Н.АЗАРОВ напомнил, что всеукраинская перепись населения будет проведена в 2012 году.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter